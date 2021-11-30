Рязанская мэрия дополнительно закупит 7 квартир для детей-сирот

Мэрия Рязани благодаря поддержке регионального правительства сможет закупить ещё 7 квартир, предназначенных для детей-сирот. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина.

В этом году планировалось закупить 68 квартир для детей-сирот, но благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета их количество будет увеличено до 75, — сказала она.

Мэр добавила, что из приобретённого жилья исключили квартиры, расположенные в домах этажностью ниже четырёх и квартиры коридорного типа.

29 ноября Елена Сорокина посетила две квартиры, предназначенные для детей-сирот. Они находятся на улицах Соколовской и Предзаводской.

Дома, в которых они находятся, — в шаговой доступности от остановок и магазинах. Вокруг них есть вся необходимая инфраструктура. В помещениях проведёт косметический ремонт: заменены двери, полы, установлены новые газовые плиты, сантехника и приборы учёта.

Квартиры проходя процедуру оформления и скоро будут переданы владельцам.