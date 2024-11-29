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Рязанская компания в числе победителей всероссийского конкурса наставничества

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Фото предоставлено пресс-службой АРБ

Рязанская компания «НПК «Альфа М», участник нацпроекта «Производительность труда», вошла в число победителей всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». Предприятие признано одним из лучших в номинации «Цифровые инновации на предприятии». Всего Рязанскую область в федеральном этапе представляли 8 предприятий-победителей регионального этапа.

Итоги конкурса «Лучшие практики наставничества» объявили 28 ноября на форуме «Производительность труда и наставничество ― 2024». Цель конкурса, который проводится ежегодно в рамках нацпроекта «Производительность труда», — выявление и распространение передового практического опыта наставничества. Он популяризирует организационные решения для повышения производительности труда, а также создает условия для раскрытия и эффективного использования личностного и профессионального потенциала работников организаций.

«В федеральном этапе конкурса приняли участие 90 региональных финалистов, а победителями стали работники наиболее эффективных предприятий в стране, готовые поделиться своим уникальным опытом по внедрению бережливого производства. Поздравляю коллектив «НПК «Альфа-М» с отличным результатом и желаю дальнейшего успешного решения задач по повышению культуры производства», ― написала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Рязанская компания в числе победителей всероссийского конкурса наставничества
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