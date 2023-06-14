Среда, 14 июня, 2023
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Рязанская и Новгородская области готовы реализовывать проекты в науке и социальной сфере

7info
Фото с сайта правительства Рязанской области

Рязанская область совместно с Новгородской будет реализовывать много конкретных проектов в науке и социальной сфере. Об этом сказал в своем комментарии губернатор Павел Малков после церемонии подписания плана мероприятий с правительством Новгородской области по реализации соглашения о сотрудничестве, заключенного между регионами ранее. Документ о закреплении всех достигнутых договоренностей главы регионов подписали 14 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

План мероприятий рассчитан на 2023–2025 годы. Он нацелен, в первую очередь, на взаимодействие сторон в агропромышленном комплексе, сфере инвестиционного развития, местного самоуправления, образования, спорта, молодежной политики, а также в сфере культуры и туризма.

Павел Малков подчеркнул: «Рязанскую область связывают давние отношения с Новгородской областью. Это не первое соглашение между нашими регионами. Сегодня мы подписали дополнительный план действий, который прорабатывался очень серьезно. Документ включает в себя множество конкретных мероприятий в сфере науки, спорта, культуры, образования. Есть отдельные проекты, которые касаются, в том числе, расширения мер поддержки бизнеса и многих других направлений. В целом сделан серьезный шаг в совместной работе по развитию наших регионов».

По словам губернатора, в Рязанском регионе есть большой научный и кадровый потенциал, чтобы добиваться реальных результатов в направлении развития беспилотных авиационных систем. Область в числе десяти пилотных российских регионов, где будут реализовываться задачи нового национального проекта по созданию отрасли БАС.

Совместную работу в сфере научно-технологической деятельности и разработки авиационных беспилотных систем договорились вести на базе рязанского и новгородского ИНТЦ. На ПМЭФ-2023 было заключено отдельное Соглашение с участием губернатора Рязанской области Павла Малкова и губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Документ о сотрудничестве подписали руководители управляющих компаний инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» (г. Рязань) и ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» (г. Великий Новгород) — Павел Новицкий и Константин Харламов. Соглашение предусматривает взаимодействие по развитию этих центров в целом, а также работу с резидентами. Это, в частности, вовлечение в проект новых участников, оказание содействия резидентам в коммерциализации научных разработок, внедрении их в реальный сектор экономики, в получении мер господдержки.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сказал:
«Президент проводил очень серьезное совещание о нацпроекте по беспилотным системам. В нем и Новгородская, и Рязанская области планируют принять участие. И мы понимаем, что чем качественнее и теснее у нас будет сотрудничество в научной сфере, тем эффективнее у нас будет работа в нацпроекте».

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