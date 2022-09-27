Рязанская и Московская областные Думы подписали соглашение о сотрудничестве

В понедельник, 26 сентября, в Московской областной Думе было подписано соглашение о сотрудничестве с Рязанским региональным парламентом. Документ расширяет возможности совместной законодательной работы, координации действий при подготовке предложений в федеральное законодательство, обмена опытом в организации контроля за исполнением принятых законов.
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что регионы имеют протяжённую общую границу, серьезные экономические связи, множество совместных вопросов.
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин считает, что у регионов много перспективных направлений для развития.
В этот же день московские и рязанские депутаты, представители исполнительных органов власти, эксперты обсудили ряд важных тем. Это ликвидация и предотвращение лесных пожаров, развитие агротуризма, как нового вида бизнеса в сельской местности, региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, новые подходы в работе с молодежью и молодыми кадрами.
По итогам работы секций Аркадий Фомин рассказал, какой московский опыт можно применить в Рязанской области: