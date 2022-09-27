Рязанская и Московская областные Думы подписали соглашение о сотрудничестве

В понедельник, 26 сентября, в Московской областной Думе было подписано соглашение о сотрудничестве с Рязанским региональным парламентом. Документ расширяет возможности совместной законодательной работы, координации действий при подготовке предложений в федеральное законодательство, обмена опытом в организации контроля за исполнением принятых законов.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что регионы имеют протяжённую общую границу, серьезные экономические связи, множество совместных вопросов.

– Поэтому укрепление взаимодействия наших парламентов очень правильно и своевременно, – подчеркнул он.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин считает, что у регионов много перспективных направлений для развития.

– Как региональные парламенты мы должны создавать законодательные условия для поддержки реального сектора экономики, социальной стабильности, – рассказал Аркадий Фомин

В этот же день московские и рязанские депутаты, представители исполнительных органов власти, эксперты обсудили ряд важных тем. Это ликвидация и предотвращение лесных пожаров, развитие агротуризма, как нового вида бизнеса в сельской местности, региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, новые подходы в работе с молодежью и молодыми кадрами.

По итогам работы секций Аркадий Фомин рассказал, какой московский опыт можно применить в Рязанской области: