Понедельник, 28 августа, 2023
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Рязанская группа JATVA выступила на разогреве музыкантов из Санкт-Петербурга

7info

В минувшие выходные в рязанском клубе ART CLUB состоялся концерт группы «The Denied» из Петербурга. Ребята презентовали новый альбом «Книга мёртвых» в жанре прогрессивного металла.

Музыканты рассказали, что для них это первый большой тур. Раньше, кроме Петербурга, они выступали только на концертных площадках Москвы и Нижнего Новгорода. В Рязань «The Denied» приехали прямиком из Воронежа.

— Мы очень благодарны организаторам в Рязани. Нам повезло с местом, здесь хорошая площадка. В ближайших планах выпуск новых треков, с которыми надеемся вернуться и в ваш город, — рассказал 7info фронтмен коллектива Михаил Коршунов.

Рязанская группа JATVA выступила на разогреве музыкантов из Санкт-Петербурга

На разогреве петербургских гостей дебютировал рязанский коллектив JATVA. Группа, созданная в прошлом году, успела выпустить несколько студийных записей в стиле beatdown deathcore/rapcore — в музыке его позиционируют как поджанр хардкор-панка с элементами хэви-металл. Барабанщик Михаил Синицын внес свою лепту в музыкальном направлении группы, а солист Александр Чехов настоял на рэп-читке.

 — Мне очень понравилось, как отыграла JATVA, о выступлении узнала из соцсетей. Предпочитаю музыку потяжелее. Очень удивилась, что в Рязани есть такие исполнители. Они сегодня знатно раскачали толпу, — поделилась впечатлениями рязанка Таня Саянок.

Название группы предложил солист Александр Чехов. Он сам пишет тексты, музыку дорабатывают общим составом.

— Конечно это круто, JATVA впервые показала свои песни перед живой публикой. Нашу музыку нельзя отнести к определенному направлению. Очень много своего. Но отличительные черты — замедленный темп, речитатив с агрессией, — рассказал солист JATVA.

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