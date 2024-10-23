Рязанская группа Feelin’s представляет свой новый альбом в туре по городам России

Рязанская группа Feelin’s под управлением Геннадия Филина представляет свой новый альбом ЕсенинBlues с итальянским вокалистом Борисом Саволделли в большом ежегодном туре по городам России. Тур стартовал 12 октября.

Артисты проедут 12 городов России и дадут концерты на филармонических площадках в центральной и юго-восточной частях страны, а также на Урале, Алтае, в республике Коми и в Ханты-Мансийском автономном округе. Среди городов в туре значатся Ярославль, Кострома, Нижний Тагил, Сыктывкар, Сургут, Волгоград, Челябинск, Северодвинск и др.

Новый альбом «ЕсенинBlues», презентация которого проходит сейчас в нашей стране, содержит девять авторских музыкальных треков, написанных Геннадием Филиным на стихи Сергея Есенина в исполнении группы Feelin’s и Бориса Саволделли.

За последние 5 лет, несмотря на сложную международную обстановку, коллектив уверенно выступает в лучших филармонических залах России, ежегодно наращивая гастрольную деятельность благодаря успешным аншлаговым концертам.

Выход альбома «ЕсенинBlues» приурочен к десятилетию международного сотрудничества музыкантов, а также предстоящему юбилею Сергея Есенина.

Альбом «ЕсенинBlues» – третий альбом серии «ЕсенинJazz» – жемчужины совместного творчества Feelin’s и Boris Savoldelli. В одном из треков нового альбома записал свой саксофон сам маэстро Игорь Бутман, который назвал этот проект выдающимся событием для российской музыки. Впервые в мире знаменитые русские песни, написанные на стихи Есенина превращаются в международные хиты – сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки на трёх языках – итальянском, английском и русском. Оригинальный проект невероятно запомнился и полюбился слушателям России.