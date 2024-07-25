Рязанская городская Дума утвердила изменения в бюджет

На заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили изменения в бюджет города Рязани, направленные на развитие инфраструктуры, поддержку спорта и реализацию социальных проектов.

Объем предоставляемых межбюджетных трансфертов увеличен на 1 млрд. 492 млн. рублей.

Основные направления расходования средств:

Ремонт дорог: 1 млрд. 74 млн. рублей.

Благоустройство:180 млн. рублей.

Проекты местных инициатив:51 млн. 146 тыс. рублей.

Капитальный ремонт теплосетей:50 млн. рублей.

Улучшение дорожной безопасности:41 млн. 682 тыс. рублей (установка видеосистем, светофоров, обустройство пешеходных переходов).

Ремонт лагеря «Смена»:8 млн. 661 тыс. рублей.

Повышение зарплат работников в сфере спорта:7 млн. 453 тыс. рублей.

Создание мест накопления ТБО:4 млн. рублей.

Приобретение общественного транспорта:58 млн. 900 тыс. рублей.

Также внесены изменения в Правила землепользования и застройки города, чтобы разрешить строительство футбольного центра на улице Сережина гора. Были внесены изменения в Программу приватизации муниципального имущества, добавлены объекты, которые будут приватизированы в 2024 году. Утверждены изменения в порядок определения цены земельных участков при продаже. С 2025 года будет поэтапно увеличиваться выкупная стоимость земельных участков в зависимости от расположенных на них объектов.

Согласовано поэтапное увеличение размера выкупной стоимости земельных участков:

— на которых расположены нежилые здания – с 1 января 2025 года в размере 15% кадастровой стоимости, с 1 января 2026 года в размере 30% кадастровой стоимости;

— на которых расположены индивидуальные жилые дома – с 1 января 2025 года в размере 3% кадастровой стоимости, с 1 января 2026 года в размере 6% кадастровой стоимости;

— на которых расположены нежилые здания, ранее отчужденные из государственной либо муниципальной собственности, – с 1 января 2025 года в размере 5% кадастровой стоимости, с 1 января 2026 года в размере 10% кадастровой стоимости.

Депутаты приняли решение о передаче помещения по адресу улица Циолковского, д. 9 в безвозмездное пользование Рязанской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны».