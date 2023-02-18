Суббота, 18 февраля, 2023
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Рязанская епархия создаёт Координационный совет по оказанию помощи семьям мобилизованных

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Фото: Рязанская епархия

Создание Координационного совета по оказанию помощи семья мобилизованных обсудили 17 февраля на заседании совета Рязанской епархии. Совещание прошло под председательством митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

В сообщении на сайте епархии отмечается, что социальный отдел епархии, приходы и монастыри начали оказывать помощь беженцам и военнослужащим с самого начала СВО. Сбор продуктов, гуманитарных грузов идёт регулярно, собранное отправляют бойцам на передовую.

— В Епархиальном управлении проходят консультации для членов семей участников спецоперации, а в храмах совершаются молебны, на которых родные и близкие военнослужащих могут помолиться об их здравии, укреплении и благополучном возвращении домой, — говорится в сообщении на сайте Рязанской епархии.

Руководитель социального отдела протоиерей Максим Бобров отметил важность духовной поддержки людей в непростое время.

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