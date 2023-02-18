Рязанская епархия создаёт Координационный совет по оказанию помощи семьям мобилизованных

Создание Координационного совета по оказанию помощи семья мобилизованных обсудили 17 февраля на заседании совета Рязанской епархии. Совещание прошло под председательством митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
В сообщении на сайте епархии отмечается, что социальный отдел епархии, приходы и монастыри начали оказывать помощь беженцам и военнослужащим с самого начала СВО. Сбор продуктов, гуманитарных грузов идёт регулярно, собранное отправляют бойцам на передовую.
Руководитель социального отдела протоиерей Максим Бобров отметил важность духовной поддержки людей в непростое время.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram