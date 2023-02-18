Рязанская епархия создаёт Координационный совет по оказанию помощи семьям мобилизованных

Создание Координационного совета по оказанию помощи семья мобилизованных обсудили 17 февраля на заседании совета Рязанской епархии. Совещание прошло под председательством митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

В сообщении на сайте епархии отмечается, что социальный отдел епархии, приходы и монастыри начали оказывать помощь беженцам и военнослужащим с самого начала СВО. Сбор продуктов, гуманитарных грузов идёт регулярно, собранное отправляют бойцам на передовую.

— В Епархиальном управлении проходят консультации для членов семей участников спецоперации, а в храмах совершаются молебны, на которых родные и близкие военнослужащих могут помолиться об их здравии, укреплении и благополучном возвращении домой, — говорится в сообщении на сайте Рязанской епархии.

Руководитель социального отдела протоиерей Максим Бобров отметил важность духовной поддержки людей в непростое время.