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Водитель рязанской скорой поблагодарил водителей за помощь на дороге

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Кристина Аманн
Изображение от prostooleh на Freepik

В Рязани бригаде скорой помощи предстояло преодолеть плотный поток машин. И ей удалось это успешно сделать, так как автолюбители оперативно отреагировали на звук сирены. Об это сообщается в тг-канале «ДТП и ЧП. Russian Crush».

— Сегодня мы вместе с огромным пониманием друг друга помогли одной человеческой судьбе!, — написано в посте. — Да, безусловно не всегда скорая предсказуемо двигается сквозь поток, но все водители скорой стараются в первую очередь следить, понимать и предугадывать поведение каждого водителя! Без споров, 99.9% водителей понимающие и вежливые.

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