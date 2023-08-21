Рязанки завоевали медали всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

Две рязанские спортсменки стали победителями всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Ситцевый путь».

Соревнования прошли с 17 по 21 августа в городе Иваново. От Рязани участие приняли сразу две спортсменки и завоевали серебряные и золотую медаль, сообщает региональный минспорт.

Полина Соина в дисциплинах «кросс-спринт» и «кросс-многодневный» завоевала две серебряные медали, а Анастасия Анисимова в группе девушек до 15 лет в дисциплине «кросс-спринт-общий старт» опередила всех соперниц и выиграла золотую медаль.