Рязанке понадобилось 164 звонка, чтобы вызвать врача

Рязанка пожаловалась в социальных сетях на трудности с дозвоном в детскую поликлинику №2 (улица Циолковского, 10). Женщина написала в «Типичной Рязани», что только с 164 раза ей удалось вызвать врача на дом.

«Со 164 раза удалось вызвать врача на дом. Это мой личный рекорд, а у вас какой?» — поделилась она.

В качестве подтверждения своих слов женщина приложила скриншот, на котором видно, что телефонные звонки начались в 08:10.

Пользователи отметили в комментариях, что в детских поликлиниках прием вызовов для выезда врача осуществляется до 12 часов, однако в первый час — с 8 до 9 утра соединиться с оператором довольно проблематично.

Также анонимному комментатору напомнили о возможности вызвать врача на дом, позвонив в Единую медицинскую справочную службу по номеру 122.