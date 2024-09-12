Рязанке понадобилось 164 звонка, чтобы вызвать врача

Рязанка пожаловалась в социальных сетях на трудности с дозвоном в детскую поликлинику №2 (улица Циолковского, 10). Женщина написала в «Типичной Рязани», что только с 164 раза ей удалось вызвать врача на дом.
В качестве подтверждения своих слов женщина приложила скриншот, на котором видно, что телефонные звонки начались в 08:10.
Пользователи отметили в комментариях, что в детских поликлиниках прием вызовов для выезда врача осуществляется до 12 часов, однако в первый час — с 8 до 9 утра соединиться с оператором довольно проблематично.
Также анонимному комментатору напомнили о возможности вызвать врача на дом, позвонив в Единую медицинскую справочную службу по номеру 122.