Рязанка завоевала серебряную медаль Международного шахматного турнира. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская область».

В Москве прошли соревнования «Аэрофлот Опен — Дети», где собрались сильнейшие юные шахматисты. Рязанскую область представила воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Антей» Мария Мухорина. В группе девочек до 13 лет она показала высокий уровень игры, заняв второе место.

Поздравляем Марию и её наставников Николая Горшкова, Андрея Соколова и Арсения Балашова! Желаем новых достижений и успехов на пути к покорению шахматных вершин!