Рязанка завоевала Гран-при всероссийского фестиваля в Ставрополе

Представительница Рязанской области Софья Марченко стала обладательницей Гран-при вокального направления I Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». Церемония закрытия прошла 4 июня в Ставрополе.

Фестиваль объединил 1100 участников из более чем 65 регионов России. Конкурсанты – школьники от 14 до 18 лет. «Российская школьная весна» впервые прошла как пилотный проект в прошлом году в рамках юбилейного фестиваля Студвесны в Самаре. А в 2023 с 1 по 5 июня у учащейся молодёжи состоялся свой отдельный фестиваль в Ставрополе.

Обладателями 8 Гран-при в конкурсных направлениях фестиваля стали:

«Вокальное» направление – Рязанская область, «Я любила сокола», Софья Марченко;

«Инструментальное» направление – Ставропольский край, «Сила звука», Инструментально-танцевальный ансамбль «Талант» и Саратовская область, Чардаш», Ростислав Горянский;

«Танцевальное» направление – Волгоградская область, «Ворожея», Варвара Александрова и Томская область, «Яблочко», Александр Тимофеев;

«Театральное» направление – Самарская область, Театральная постановка «Симфония», Театральная студия «Этюд» и Саратовская область, «Признание», Роман Апухтин;

«Оригинальный жанр» — Ярославская область, «Тайны востока», Федерация спортивной акробатики «Спорт – наше будущее».