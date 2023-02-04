Суббота, 4 февраля, 2023
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Рязанка взяла кредит, чтобы отдать мошеннику 700 тысяч рублей

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Рязани 30-летняя женщина лишилась 700 тысяч рублей, став жертвой мошенника. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Неизвестный позвонил рязанке и представился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что кто-то пытается взять на женщину кредит. По его словам, для безопасности женщине необходимо срочно взять «зеркальный» кредит и перевести деньги на «резервный» счёт. При этом звонивший настоятельно советовал потерпевшей никому не рассказывать об этом разговоре.

Рязанка выполнила условия звонившего: взяла деньги в кредит, обналичила и перевела их с банкоматов на нужные счета. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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