Рязанка выиграла миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

Миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото» выиграла жительница Рязани Ирина Астахова. Об этом сообщила пресс-служба Государственных лотерей.

За неделю до праздничного розыгрыша Ирина приобрела в мобильном приложении «Столото» 5 билетов и больше не планировала покупать. Но в семье произошло событие, которое поспособствовало лотерейной удаче.

— 30 декабря где-то в квартире я потеряла телефон. Мы с мужем искали его весь вечер. Отыскали только на следующий день утром за диваном. На радостях я решила купить еще один билет на новогодний розыгрыш, — рассказывает женщина.

— У меня есть своя тактика: мне важно, чтобы в тираже участвовали все 90 чисел. В этот раз у меня стоял выбор между двумя билетами. Как же удачно сложилось, что я купила именно счастливый!

Перед началом праздничного тиража «Русского лото» Ирина переписала на листок игровые поля всех шести билетов. За розыгрышем в прямом эфире на телеканале НТВ победительница наблюдала вместе с мужем и старшим сыном.

— В спешке я криво нарисовала линии билета и некоторые числа получились неразборчивыми. Когда зачеркнула последний номер 51, не поняла, правда ли выиграла или нет. Мы находились в радостных сомнениях, а позже увидели в личном кабинете «Столото» сумму с шестью нолями. Нам хотелось кричать от счастья, и мы кричали! — улыбается женщина.

Астаховы — многодетная семья, супруги воспитывают двоих сыновей и дочь. На выигранные деньги пара сделает детям подарки, летом организует отдых на море. Остальные средства потратят на погашение ипотеки.