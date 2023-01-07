Рязанка выиграла миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

Миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото» выиграла жительница Рязани Ирина Астахова. Об этом сообщила пресс-служба Государственных лотерей.
За неделю до праздничного розыгрыша Ирина приобрела в мобильном приложении «Столото» 5 билетов и больше не планировала покупать. Но в семье произошло событие, которое поспособствовало лотерейной удаче.
Перед началом праздничного тиража «Русского лото» Ирина переписала на листок игровые поля всех шести билетов. За розыгрышем в прямом эфире на телеканале НТВ победительница наблюдала вместе с мужем и старшим сыном.
Астаховы — многодетная семья, супруги воспитывают двоих сыновей и дочь. На выигранные деньги пара сделает детям подарки, летом организует отдых на море. Остальные средства потратят на погашение ипотеки.
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