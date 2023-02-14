Рязанка Валентина Зотова выиграла в лотерею 5 млн рублей на квартиру

Штукатур-маляр из Рязани выиграла 5 млн рублей в «Жилищной лотерее». Валентина Серафимовна Зотова* играет в лотерею с 90-ых годов. Победительница 526-го тиража государственной лотереи рассказала, как узнала о своём выигрыше.

В 90-х годах женщина выиграла 500 рублей и купила на них велосипед для сына. С тех пор в семье Валентины Серафимовны утро воскресенья начинается с передачи «У нас выигрывают!» на НТВ.

Валентина Зотова: «Тем утром я как обычно села за стол с ручкой и билетом, а рядом со мной лежала кошка. Перед началом передачи я посмотрела на неё и в шутку сказала: «Муся, сегодня мы должны выиграть!» Номера в билете стали быстро зачёркиваться, будто по взмаху волшебной палочки. Когда все числа совпали, я припорхала к мужу, обняла его и сказала, что мы выиграли»

Семья у победительницы большая. По её словам, выигрыш должен порадовать не только её саму, но и родных. Призовые деньги она поделит с близкими.

Своей профессии штукатура-маляра Валентина Серафимовна посвятила более полувека. До сих пор многие знакомые просят её профессионального совета в вопросах отделки и ремонта. Когда вся семья собирается вместе, заботливая хозяйка угощает родных фаршированной уткой и блинами с мясом по своему фирменному рецепту.

* Фото публикуется с разрешения победительницы.