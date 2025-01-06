Рязанка с разрывом маточной трубы потеряла 2 литра крови за несколько минут

Врачи Рязанской областной клинической больницы спасли женщину с разрывом маточной трубы. За несколько минут она потеряла 2 литра крови и находилась на волоске от смерти, пишет пресс-служба медучреждения.

Всё случилось в конце 2024 года. Рязанка почувствовала резкую боль в животе и упала в обморок. На «скорой» её привезли в ОКБ.

Как выяснилось, у рязанки случился разрыв маточной трубы, в которой локализовалась внематочная беременность. За считанные минуты женщина потеряла 2 литра крови.

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Спасала пациентку бригада, в которую вошли анестезиологи, гинекологи, хирурги, медсёстры. Кровотечение им удалось остановить за считанные минуты.