Рязанка рассказала о срыве поездки на теплоходе по Оке.

Жительница города рассказала, что прогулку на теплоходе отменили без предупреждения, – говорится в группе Новости Рязань ВКонтакте.

По словам женщины, у неё гостил брат из Санкт-Петербурга, и накануне они решили покататься на теплоходе по реке.

Рязанка сообщила, что на сайте выбрала время начала прогулки и пришла на пристань за билетами. Там уже находились возмущённые жители, многие из которых заранее звонили для уточнения информации о прогулках. Выяснилось, что все прогулке по Оке в тот день отменили.

По телефону граждане поговорили с директором фирмы по туристическим перевозкам по реке.

«На вопрос, почему в соответствии с законодательством нет нигде информации – ни на пристани, ни на сайте – об отмене рейсов, нам прямым текстом сказали «плевал я на законодательство»

Нам, рязанцам, пригласившим на прогулку родных и друзей, стало стыдно за такой туристический сервис по-рязански, – отметила жительница города.