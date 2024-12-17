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Полина Шеремет. Фото: Народный фронт
Новости Рязани и области

Рязанка принимает звонки на прямую линию президента Путина

Алексей Самохин

Более 70 представителей молодёжки Народного фронта из 46 регионов страны принимают вопросы и сообщения для президента Владимира Путина.

От Рязанской области в колл-центре прямой линии работает координатор молодёжки регионального отделения Народного фронта Полина Шеремет.

«В работе колл-центра задействованы 74 активиста из всех восьми федеральных округов России, в том числе 10 человек из ДНР, ЛНР и Запорожской области. У каждого из них есть свой уникальный опыт оказания помощи жителям страны и бойцам на передовой», — рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко.

С прошлого года Народный фронт стал частью большой объединённой редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Представители президентского движения участвуют в приёме звонков, систематизации ключевых проблем, связываются с заявителями и стараются оперативно решить вопросы россиян.

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