Рязанка принимает звонки на прямую линию президента Путина

«В работе колл-центра задействованы 74 активиста из всех восьми федеральных округов России, в том числе 10 человек из ДНР, ЛНР и Запорожской области. У каждого из них есть свой уникальный опыт оказания помощи жителям страны и бойцам на передовой», — рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко.