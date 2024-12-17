Рязанка принимает звонки на прямую линию президента Путина

Более 70 представителей молодёжки Народного фронта из 46 регионов страны принимают вопросы и сообщения для президента Владимира Путина.
От Рязанской области в колл-центре прямой линии работает координатор молодёжки регионального отделения Народного фронта Полина Шеремет.
С прошлого года Народный фронт стал частью большой объединённой редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Представители президентского движения участвуют в приёме звонков, систематизации ключевых проблем, связываются с заявителями и стараются оперативно решить вопросы россиян.