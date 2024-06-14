Рязанка пожаловалась на водителя автобуса: возвращаются лихие 90-е?

Жительница Рязани пожаловалась на поведение водителя автобуса 32-го маршрута. Пост опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНИ».
По словам пользовательницы Сети, инцидент случился днём 13 июня. Отъехав от улицы Новой в сторону площади Театральной, водитель забыл закрыть двери. За рулём мужчина разговаривал по телефону.
Женщина попросила его закрыть дверь и «была послана в некорректной форме».
Жительница города попыталась сфотографировать мужчину и услышала угрозы.
Женщина описывает водителя так: лысый дядька крупного телосложения.