Жительница Рязани, отец которой умер в больнице № 11, пожаловалась на работников морга медицинского учреждения. Соответствующий пост опубликовала группа «Типичная Рязань».

Мужчина скончался в реанимации 13 февраля. На следующий день его дочь приехала в морг, чтобы передать вещи. Рязанка пишет, что в фирме ритуальных услуг её предупредили, что работники морга попросят 12 тысяч рублей за оказание таких услуг как: мытье, бритье, одевание, бальзамирование, вскрытие. Но можно снизить цену до 5 тысяч рублей.

Далее женщина общалась с санитаркой, которая через некоторое время сказала, что стоимость услуг — 8500 рублей. На просьбу выписать чек, отправила рязанку в кассу.

— Попросила приехать мужа помочь разобраться в этой ситуации. Муж пришел к заместителю главного врача по медицинской части: Труниной Татьяне Павловне, которая сказала ему, что данные процедуры проводятся бесплатно, — описывает ситуацию пользовательница соцсети.

После этого Трунина позвонила заведующему патологическим отделением больницы Владимиру Ермакову. Последний сказал мужу женщины, что всё будет сделано бесплатно.

В день похорон рязанке, по её словам, «выкатили синюшного папу, не загримированного». Женщина просит представителей власти разобраться в ситуации, обещает написать заявление в прокуратуру.

На сайте больницы № 11 прейскурант на платные услуги морга отсутствует.