Жительница Рязани, отец которой умер в больнице № 11, пожаловалась на работников морга медицинского учреждения. Соответствующий пост опубликовала группа «Типичная Рязань».
Мужчина скончался в реанимации 13 февраля. На следующий день его дочь приехала в морг, чтобы передать вещи. Рязанка пишет, что в фирме ритуальных услуг её предупредили, что работники морга попросят 12 тысяч рублей за оказание таких услуг как: мытье, бритье, одевание, бальзамирование, вскрытие. Но можно снизить цену до 5 тысяч рублей.
Далее женщина общалась с санитаркой, которая через некоторое время сказала, что стоимость услуг — 8500 рублей. На просьбу выписать чек, отправила рязанку в кассу.
После этого Трунина позвонила заведующему патологическим отделением больницы Владимиру Ермакову. Последний сказал мужу женщины, что всё будет сделано бесплатно.
В день похорон рязанке, по её словам, «выкатили синюшного папу, не загримированного». Женщина просит представителей власти разобраться в ситуации, обещает написать заявление в прокуратуру.
На сайте больницы № 11 прейскурант на платные услуги морга отсутствует.
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