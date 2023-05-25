Рязанка пожаловалась на долгое ожидание маршруток

— Время ожидания сегодня 47 и 95 маршрута с 18-35 до 19-15. Пришла 47 полная, 95 не дождалась к сожалению. От Цирка уже летела практически без остановок, — пишет пользовательница ВК. — В конце концов можно как-то решить вопрос с расписанием маршруток. 22 автобус два раза прошёл Карл два раза. Администрация очнитесь. Люди хотят домой после работы не по 1.5 часа добираться.