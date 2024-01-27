Рязанка показала, как еле спаслась от наезда невнимательного тракториста

Жительница Рязани показала, как ей пришлось спасаться от невнимательного тракториста, который убирал снег в Приокском. Видео опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Инцидент произошёл напротив рынка на улице Дачной. Трактор был далеко от автомобиля, за рулём которого находилась женщина, и двигался вперед. Но вдруг резко остановился, включил аварийку и задним ходом на скорости поехал на неё.
Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.
Время работы: 24/7
16+
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации