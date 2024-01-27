Рязанка показала, как еле спаслась от наезда невнимательного тракториста

Жительница Рязани показала, как ей пришлось спасаться от невнимательного тракториста, который убирал снег в Приокском. Видео опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошёл напротив рынка на улице Дачной. Трактор был далеко от автомобиля, за рулём которого находилась женщина, и двигался вперед. Но вдруг резко остановился, включил аварийку и задним ходом на скорости поехал на неё.

— Опешила, на мгновенье остановилась в надежде, что водитель техники меня увидит и тоже остановится, но как бы не так. Машина на скорости двигалась на меня, а я на скорости задним ходом от неё, включив звуковой сигнал. Такое впечатление, что водитель техники был в наушниках. Меня спасло лишь то, что на главной Дачной улице не было машин, иначе представить страшно, чтобы было со мной и моим авто, — пожаловалась автор поста.