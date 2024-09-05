Рязанка отсудила компенсацию у директора закрывшейся юридической фирмы

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил требования о привлечении к субсидиарной ответственности директора ООО «Юридическая коллегия «Право на защиту». Подробности сообщила пресс-служба суда.

Гражданка обратилась в суд с исковым заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Юридическая коллегия «Право на защиту» Дворниченко П.Г. и взыскании 93300 руб.

Суд установил, что Дворниченко П.Г. является директором ООО «Юридическая коллегия «Право на защиту» с долей в уставном капитале 100%.

28.12.2021 между истцом и ООО «Юридическая коллегия «Право на защиту» был заключен договор об оказании юридических услуг. Стоимость услуг по данному договору составила 36000 руб.

В связи с тем, что Общество не исполнило надлежащим образом взятых на себя обязательств по оказанию юридических услуг, вступившим в законную силу решением мирового судьи с ООО «Юридическая коллегия «Право на защиту» в пользу истца взыскано 93 300 руб.

Задолженность не погашена.

14.12.2022 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.

Арбитражный суд отметил, что директор ООО «Юридическая коллегия «Право на защиту» Дворниченко П.Г. не представил доказательств того, что был готов погасить задолженность, принимал меры, искал к этому средства, и пытался исполнить обязательства перед кредиторами.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о неразумности действий ответчика, повлекших для истца невозможность взыскать присужденную решением суда общей юрисдикции сумму задолженности.

Поскольку ответчик не предпринял мер по выплате истцу долга, его действия могут быть оценены как не добросовестные и влекут за собой имущественные потери на стороне истца.

С учётом изложенного, арбитражный суд пришел к выводу, что ответчик подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, поскольку не доказал, что при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по обычным условиям делового оборота и с учетом сопутствующих деятельности общества с ограниченной ответственностью предпринимательских рисков, он действовал добросовестно.

Решение не вступило в законную силу.