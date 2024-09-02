Рязанка Лидия Гнидаш дошла до финала «Битвы шефов»

2 сентября на телеканале «Пятница» в эфир вышел выпуск кулинарного шоу «Битва шефов» (16+) с участием рязанки Лидии Гнидаш. Повар из Рязани смогла дойти до финала шоу и удивить Константина Ивлева и Рената Агзамова.

На отборочный этап Лидия пришла в фартуке с логотипом Рязани. Она рассказала, что работает су-шефом на банкетных площадках. Рязанка подала вареники с картошкой и грибной соус. Тесто для вареников Лидия приготовила на картофельном отваре, это её секрет, который делает его воздушным и пышным. Как итог — блюдо поразило и Ивлева, и Агзамова.

— Она совершила чудо! Всё тает во рту, — оценил Константин.

— При всей своей простоте блюдо доведение до вкуса, до ума. Всё в сердечко, — высказался Ренат.

Оба шефа пригласили участницу к себе в команды, но рязанка выбрала Константина Ивлева.

Лидии удалось дойти до финального испытания шоу. В финале, в рамках слепой дегустации, рязанка соревновалась с тремя участниками. Но ни одно из блюд, приготовленных кулинарами, шефы не выбрали в качестве победного. Как итог — рязанка уверенно вышла в финал, но победить в иоговой борьбе за лучшее блюдо, увы, не удалось.