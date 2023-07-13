Рязанка Инна Самохвалова — о создании нейромузея с уникальными тренажерами для детей и взрослых

В 2021 году рязанка Инна Самохвалова стала победительницей конкурса бизнес-проектов в рамках программы «Мама-предприниматель». Она получила грант в 100 тыс. рублей на реализацию интерактивного нейромузея. Этот проект призван раскрыть потенциал мозга как ребенка, так и взрослого.

Узнали у Инны Самохваловой, как ей помогли победа в конкурсе и использование гранта и как развивается ее дело сейчас.

— После вашего участия в проекте «Мама-предприниматель» прошло уже немало времени. Расскажите, как сейчас развивается ваш проект?

— Выигранный грант помог поверить в свои силы и продолжить развивать свой проект — нейромузей «Шевели мозгами». Только в феврале этого года удалось его запустить его в Рязани. Это развивающая и познавательная площадка, где дети и взрослые узнают о возможностях мозга, о том, как его развить, какая зона за что отвечает. Проект действительно очень интересный, интерактивная программа длится два часа. И это не скучная лекция, ребенок в игровом формате пропускает все через свое тело и органы чувств. А современные нейротренажеры помогают в этом.

— Как появилась идея создания интерактивной площадки для детей?

— У меня есть медицинское и психологическое образование, а также 15-летний стаж в психологии. 7 лет я изучала детскую нейропсихологию. Знаете, мне всегда хотелось показать, что занятия могут быть нескучными, что есть возможность использовать развлекательный формат, чтобы ребенок получил действительно полезную информацию о работе своего мозга и впоследствии мог применить ее в жизни. Именно это подтолкнуло меня на создание своего проекта. А когда я услышала о программе «Мама-предприниматель», где специалисты помогают разобраться, как вести свое дело и выиграть грант, сразу подала заявку. Нужно использовать любой шанс, чтобы реализовать свою мечту!

— С какими сложностями вы столкнулись при воплощении проекта в жизнь?

— Победа на проекте больше дала эмоциональный толчок для того, чтобы начать что-то делать и совершить самые первые закупки. Но этого было недостаточно, поэтому я когда услышала о запуске программы поддержки социального предпринимательства в центре «Мой бизнес» решила, что это еще один шанс. Прошла курсы, успешно защитилась и выиграла грант на 500 тыс. руб. На эту сумму закупила еще больше современного оборудования и стала на шаг ближе к открытию центра. Но это трудоемкий процесс, поэтому потребовалось время.

— Расскажите о программе вашего интерактивного музея, какое необычное оборудование у вас есть?

— Мы разработали свои уникальные деревянные нейротренажеры — для проверки реакции, координации, ловкости, гибкости мышления, одновременного включения двух полушарий в деятельность. У нас можно силой мысли двигать предметы, обуздать «пьяный велосипед», а также примерить «волшебные» очки- инвертоскопы. Если надеть такие очки, то они переворачивают картинку вверх тормашками. В это время ребенку дается задача собрать пирамидку. Начинается самое веселое: руки не слушаются, голова живет своей жизнью. Задача мозга собраться, понять, что происходит и дать правильные команды телу. Результат у всех разный. Но если родители подключаются к задачке, то заметно отстают по сравнению с детьми — все же мозг ребенка более пластичный, поэтому его и нужно развивать с раннего возраста. Сейчас дети все чаще проводят время за гаджетами и компьютерами, поэтому у них много проблем с телом, которое очень сильно связано с осознанием себя и с работой нервной системы. Нельзя развивать одно и не задействовать другое, а нейропсихология собирает все воедино: тело, эмоции, психику, мозг, чтобы все гармонизировать. Поэтому наш музей поможет «вытащить» из виртуального мира детей и их родителей, чтобы они научились взаимодействовать друг с другом.

Отмечу, что мы активно ведем социальные сети, поэтому можно наглядно понять, как у нас проходит обучение.

— В будущем планируете расширить свою деятельность, открыть что-то новое?

— Хочется создать отдельный музей мозга с интересными экспонатами, но на это нужны миллионы! Если получится взять президентский грант, то дело пойдет гораздо быстрее. Так что я буду делать все возможное, чтобы добиться намеченной цели, а затем создать франшизу. Главное — гореть своим делом, не бояться трудностей.

— Вы слышали о том, что в этом году в Рязани вновь реализуется проект «Мама-предприниматель»? Дадите пару советом будущим участницам?

— Да, я слежу за этим проектом, считаю, что такой шанс нельзя упускать. Здорово, когда у женщины есть возможность проявить себя, сделать первые шаги. Рождение ребенка не означает, что момент самореализации упущен. Даже если у вас есть только идеи, приходите на проект, пробуйте. Вам дадут ценные советы, вы поймете всю кухню изнутри, у вас появится понимание, как выстроить свой бизнес, что необходимо в первую очередь сделать для развития. Вы увидите других мам с детьми, познакомитесь с ними. Поймете, что вы не одна, что развивать свой бизнес можно в любом возрасте. Не бойтесь пробовать, верьте в себя. Желаю всем удачи!

Проект «Мама – предприниматель» помогает женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получают комплексные знания необходимые для открытия своего дела, а лучшие проекты в каждом регионе — 100 тыс. рублей на реализацию.

Проект реализуется на базе Центров «Мой бизнес» в 63 регионах России, в том числе в Рязанской области по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Соорганизаторы проекта— Фонд «Наше будущее», Корпорация «МСП». Генеральный партнер — маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, рекламное агентство «Тема».

Подробная информацию об участии и подаче заявки по ссылке мамапредприниматель.рф