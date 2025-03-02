Рязанка Елена Ивлева приняла участие в шоу на Первом канале

Рязанка Елена Ивлева приняла участие в шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем на Первом канале. Соответствующий выпуск от 28 февраля 2025 года опубликован на официальном сайте «Первого канала».

Елена выступила в первой тройке игроков. Она работает в сфере энергетики. От родных из Солотчи рязанка передала Леониду Якубовичу коровье молоко и яйца. Ведущий, в свою очередь, отметил, что не раз навещал областной центр.

Елене выпал сектор «Приз», но она выбрала две тысячи очков. В финал рязанка не прошла, слово отгадали конкуренты.