«Рязаньгоргаз» подготовил Вечные огни ко Дню Победы

Специалисты «Рязаньгоргаза» ко Дню Победы провели техобслуживание систем газоснабжения Вечных огней. Бригады работали на площади Победы, на мемориале «Рязанцам, погибшим в локальных войнах», а также Огня памяти Скорбященского мемориального комплекса.

Профилактическое обслуживание оборудования мемориалов включало смазку запорных устройств, продувку и опрессовку газопроводов, очистку от нагара и регулировку работы горелок.

На мемориалах, работающих непрерывно, на время выполнения работ огонь перенесли на временную горелку.

Огонь Памяти на Скорбященском мемориале, который газовики включают по требованию мэрии к особым датам, зажгли утром 4 мая. Он будет работать до 10 мая.

Первый замгендиректора — главный инженер «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков отметил, что бесперебойное газоснабжение комплексов Вечного огня в Рязани находится на особом контроле аварийно-диспетчерской службы «Рязаньгоргаза». Техобслуживание проводится раз в квартал, а ремонт и замена оборудования — при необходимости.