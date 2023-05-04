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Четверг, 4 мая, 2023

«Рязаньгоргаз» подготовил Вечные огни ко Дню Победы

Фото из группы РЯЗАНЬГОРГАЗ ВКонтакте
Фото из группы РЯЗАНЬГОРГАЗ ВКонтакте

Специалисты «Рязаньгоргаза» ко Дню Победы провели техобслуживание систем газоснабжения Вечных огней. Бригады работали на площади Победы, на мемориале «Рязанцам, погибшим в локальных войнах», а также Огня памяти Скорбященского мемориального комплекса.

Профилактическое обслуживание оборудования мемориалов включало смазку запорных устройств, продувку и опрессовку газопроводов, очистку от нагара и регулировку работы горелок.

На мемориалах, работающих непрерывно, на время выполнения работ огонь перенесли на временную горелку.

Огонь Памяти на Скорбященском мемориале, который газовики включают по требованию мэрии к особым датам, зажгли утром 4 мая. Он будет работать до 10 мая.

Первый замгендиректора — главный инженер «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков отметил, что бесперебойное газоснабжение комплексов Вечного огня в Рязани находится на особом контроле аварийно-диспетчерской службы «Рязаньгоргаза». Техобслуживание проводится раз в квартал, а ремонт и замена оборудования — при необходимости.

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