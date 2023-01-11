Рязанец за рулём «Лады Приоры» сбил ребёнка

В Рязани 6-летняя девочка попала под колёса «Лады Приоры». Предварительные данные привели в областной Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл 10 января около 8 утра возле дома 15 по улице Советской Армии. «Лада» под управлением 49-летнего рязанца наехала на девочку, которая переходила проезжую часть.
Ребёнок получил лёгкие телесные повреждения, пострадавшей оказали медпомощь.
По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.
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