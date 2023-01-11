Среда, 11 января, 2023
Татьяна Проводина

Рязанец за рулём «Лады Приоры» сбил ребёнка

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Рязани 6-летняя девочка попала под колёса «Лады Приоры». Предварительные данные привели в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл 10 января около 8 утра возле дома 15 по улице Советской Армии. «Лада» под управлением 49-летнего рязанца наехала на девочку, которая переходила проезжую часть.

Ребёнок получил лёгкие телесные повреждения, пострадавшей оказали медпомощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

Рязанец за рулём «Лады Приоры» сбил ребёнка
Рязанец за рулём «Лады Приоры» сбил ребёнка

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