Вторник, 16 мая, 2023
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Рязанец в ходе пьяной ссоры до смерти избил знакомого

Татьяна Проводина
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Железнодорожный МСО Рязани возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Подробности приводит СУ СКР по Рязанской области.

По данным следователей, 14 мая 2023 года на улице Тимакова ранее судимый житель областного центра 2000 года рождения распивал алкоголь со своим знакомым. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс оппоненту множество ударов по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу идут процессуальные действия для сбора и закрепления доказательств.

Состояние алкогольного опьянения, согласно УК РФ, суд может признать отягчающим обстоятельством. Виновному может быть назначено более суровое наказание.

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