Рязанец продал москвичу находящийся в розыске Интерпола автомобиль

Рязанец продал москвичу автомобиль, который объявлен в розыск Интерполом. О ситуации рассказали в передаче «Экстренный вызов».

То, что автомобиль BMW X6 находится в международном розыске, выяснил новый владелец – москвич. Он приобрёл авто у рязанца и решил поставить его на учёт. Однако автомобиль изъяли полицейские, объяснив это нахождением в базе розыска.

Рязанец, продавший автомобиль, рассказывает: на BMW он ездил без проблем 10 лет. На автомобиле были российские регистрационные номера, кроме того, он даже выезжал за границу. Никаких проблем и вопросов по поводу его транспортного средства ни у кого не возникало.

Удалось выяснить, что автомобиль был произведён в 2010 году в Германии, затем его перегнали в дилерский центр в Словакию. Местный житель купил его для своей девушки из Беларуси, а та – чуть позже продала BMW рязанцу.

Правоохранители не исключают, что в международный розыск автомобиль могли объявить из-за страховых выплат прошлые владельцы.