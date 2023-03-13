Понедельник, 13 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанец присвоил больше полумиллиона рублей своих клиентов

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Изображение от ededchechine на Freepik

Рязанская полиция расследует уголовное дело о мошенничестве в сфере туристических услуг. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Следователи СУ УМВД по региону установили, что 25-летний рязанец заключал с клиентами договоры на оказание туристических услуг, однако оговоренных услуг не предоставлял, а деньги присваивал себе. От действий мошенника пострадали 7 человек.

Рязанка обратилась в полицию и рассказала, что оплатила путёвку на отдых одному из сотрудников фирмы. Однако в день выезда выяснилось, что тур не оплачен.

С подобными заявлениями в правоохранительные органы обратились ещё шестеро граждан в возрасте от 33 до 37 лет. Все они сообщили, что заключали договоры с одной и той же турфирмой. Заявители передавали сотруднику фирмы деньги – от 33,5 до 150 тысяч рублей. Но турагент своих обязательств не выполнял.

По данным следователя, житель Рязани с опытом работы в туристической отрасли в период с января по август 2022 года получил от семерых клиентов деньги в размере 560 200 рублей в качестве оплаты туристических услуг. Злоумышленник заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, предусматривающей до 6 лет лишения свободы. Ведётся расследование.

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