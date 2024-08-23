Пятница, 23 августа, 2024

Рязанец получил срок за кражу сейфа с драгоценностями

Автор: Алексей Самохин

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21 августа Зубцовский районный суд Тверской области вынес приговор в отношении жителей Московской и Рязанской областей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Подробности сообщила пресс-служба суда.

Судом было установлено, что подсудимые, Мальцев и Шушпанов, вступили в преступный сговор для совершения кражи имущества из кабинета, расположенного в ТРК «Рогово» в Зубцовском районе Тверской области.

В ночь на 26 февраля 2024 года они прибыли на территорию базы отдыха «Дзен». После распределения ролей Мальцев и Шушпанов взломали окно кабинета, проникли внутрь и тайно похитили сейф с денежными средствами и ювелирными изделиями на общую сумму 580 108 рублей 65 копеек. С похищенными деньгами и ювелирными изделиями они скрылись с места преступления.

В ходе судебного разбирательства оба подсудимых полностью признали свою вину и выразили раскаяние в содеянном. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у обоих подсудимых малолетних детей, признание вины, явку с повинной и возмещение ущерба потерпевшему.

В результате суд приговорил Мальцева к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Шушпанов, с учетом рецидива преступлений в его действиях, получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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