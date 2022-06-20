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Понедельник, 20 июня, 2022

Рязанец получил реальный срок за повторную пьяную езду

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7info

Рязанец получил реальный срок за повторную пьяную езду

Михайловский районный суд назначил реальный срок жителю Рязанской области, попавшемуся пьяным за рулём. Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

32-летний мужчина уже имеет две судимости за управлением автомобилем в нетрезвом виде. 10 июня суд приговорил его к году лишения свободы в колонии-поселении. Также нарушителя лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет 6 месяцев.

— Приговором суда установлено, что ранее судимый в июне 2020 года житель Рязанской области 14.12.2021 после употребления спиртных напитков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время сел за руль своего автомобиля и начал на нем движение, для того, чтобы развернуть автомобиль и припарковать его в ином месте, но был остановлен сотрудниками полиции, которыми алкогольное опьянение было установлено по внешним признакам и подтвердилось при медицинском освидетельствовании. — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд учёл наличие несовершеннолетних детей на иждивении виновного, а также рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения по ходатайству подсудимого.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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