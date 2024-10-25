Пятница, 25 октября, 2024
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Рязанец получил грант на создание маркетплейса мероприятий «Проходка»

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Алексей Самохин
Изображение от jannoon028 на Freepik

Волонтер «Цифровой России» из Рязани Иван Резин выиграл ИТ-грант, об этом сообщает телеграм-канал федерального проекта.

Резин создал «Первый в России маркетплейс мероприятий «Проходка».

На маркетплейсе можно выбрать интересное культурное событие: спектакль в театре, кинофильм или выставку. Иван рассказал, что идея создания маркетплейса — результат собственного пользовательского опыта. Студент столкнулся с проблемой выбора интересных мероприятий, а также с поиском билетов на них. Так родилась идея создания культурного маркетплейса с удобным интерфейсом и умной рекомендательной системой.

В мечтах студента — создать крупнейший в России маркетплейс мероприятий.

Рязанец получил грант на создание маркетплейса мероприятий «Проходка»
Рязанец получил грант на создание маркетплейса мероприятий «Проходка»
Рязанец получил грант на создание маркетплейса мероприятий «Проходка»
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