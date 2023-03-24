Рязанец получил 9 лет колонии за убийство брата охотничьим ножом

Суд признал жителя Клепиковского района 1983 года рождения виновным в убийстве брата и приговорил мужчину к 9 годам колонии строго режима. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области.

В ходе следствия и суда установлено, что преступление мужчина совершил 29 ноября 2022 года. В этот день между нетрезвыми братьями случился конфликт. Во время ссоры младший родственник нанёс старшему удар охотничьим ножом в область грудной клетки. Раненый умер на месте.