Пятница, 24 марта, 2023
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Рязанец получил 9 лет колонии за убийство брата охотничьим ножом

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Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

Суд признал жителя Клепиковского района 1983 года рождения виновным в убийстве брата и приговорил мужчину к 9 годам колонии строго режима. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области.

В ходе следствия и суда установлено, что преступление мужчина совершил 29 ноября 2022 года. В этот день между нетрезвыми братьями случился конфликт. Во время ссоры младший родственник нанёс старшему удар охотничьим ножом в область грудной клетки. Раненый умер на месте.

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