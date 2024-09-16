Рязанец отправил посылку с семью комплектами военной аппаратуры в одну из стран СНГ

Контрабанду продукции военного назначения пресекли в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба Тульской таможни.

В посылке одного их жителей Рязанской области обнаружили 7 комплектов военной аппаратуры связи. Он пытался отправить их в одну из стран СНГ. Незаконное отправление выявили сотрудники Тульской таможни совместно с УФСБ России по Рязанской области.

Теперь против рязанца возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30), а также о контрабанде боеприпасов, иного вооружения, военной техники (1.1 ст. 226.1 УК РФ). Ведется следствие.