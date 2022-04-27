Рязанец, который поджёг иномарку соседа, получил условный срок

В Рязанской области житель села Большое Подовечье получил условный срок за поджог соседского автомобиля Škoda Octavia, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Инцидент случился в сентябре 2021 года. Мужчина попросил односельчанина отвезти его с друзьями в соседнюю деревню. Водитель отказался, так как компания изрядно выпила.

Той же ночью злоумышленник зажигалкой поджег пластмассовый бампер иномарке. Машине был нанесён ущерб на сумму 566 тысяч рублей.

«Судом, в соответствии с позицией прокурора района, учтены смягчающие обстоятельства и определено наказани