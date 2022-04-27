8.7 C
Рязань
Среда, 27 апреля, 2022

Рязанец, который поджёг иномарку соседа, получил условный срок

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанец, который поджёг иномарку соседа, получил условный срок

Александр Ильин

В Рязанской области житель села Большое Подовечье получил условный срок за поджог соседского автомобиля Škoda Octavia, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 

- Реклама -

Инцидент случился в сентябре 2021 года. Мужчина попросил односельчанина отвезти его с друзьями в соседнюю деревню. Водитель отказался, так как компания изрядно выпила. 

Той же ночью злоумышленник зажигалкой поджег пластмассовый бампер иномарке. Машине был нанесён ущерб на сумму 566 тысяч рублей.

«Судом, в соответствии с позицией прокурора района, учтены смягчающие обстоятельства и определено наказани

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяПоявилось видео пожара в жилом доме в центре Рязани
Комментарии для сайта Cackle