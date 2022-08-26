Рязанец, избивший до смерти мужчину у гипермаркета, получил 9 лет колонии

В пятницу, 26 августа, Октябрьский районный суд Рязани, с учётом обвинительного вердикта присяжных, вынес приговор жителю Рязанской области. Подробности дела сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Поздно вечером 6 ноября 2020 года обвиняемый, находясь на улице Тимуровцев, рядом с гипермаркетом «Лента», ударил потерпевшего ногой в грудь на лестнице. Когда мужчина упал, обвиняемый ударил его по голове сначала локтем, затем рукой.
При падении пострадавший несколько раз ударился головой о ступени лестницы. После избиения у него начался отёк мозга. Около 8 часов утра 7 ноября по дороге домой мужчина скончался на Касимовском шоссе.
Подсудимый вину не признал.
Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строго режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в суде вышестоящей инстанции.