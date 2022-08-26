Рязанец, избивший до смерти мужчину у гипермаркета, получил 9 лет колонии

В пятницу, 26 августа, Октябрьский районный суд Рязани, с учётом обвинительного вердикта присяжных, вынес приговор жителю Рязанской области. Подробности дела сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Поздно вечером 6 ноября 2020 года обвиняемый, находясь на улице Тимуровцев, рядом с гипермаркетом «Лента», ударил потерпевшего ногой в грудь на лестнице. Когда мужчина упал, обвиняемый ударил его по голове сначала локтем, затем рукой.

При падении пострадавший несколько раз ударился головой о ступени лестницы. После избиения у него начался отёк мозга. Около 8 часов утра 7 ноября по дороге домой мужчина скончался на Касимовском шоссе.

Подсудимый вину не признал.

— Действия рязанца судом были квалифицированы по ч.4 ст. 111 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для его жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строго режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в суде вышестоящей инстанции.