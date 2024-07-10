Рязанец Атласов готовится завершить маршрут, который войдёт в мировую историю

Из якутского поселка Депутатский на связь с Рязанским музеем путешественников вышел известный путешественник Виктор Атласов. Он проводит завершающий этап экспедиции в рамках собственного уникального автономного проекта «Полярная Россия».

На протяжении ряда лет рязанец Атласов пытается замкнуть маршрут по Крайнему Северу Отечества, пересекая всю страну от границ с Норвегией до Берингова моря. Его путь проходит по глубокому Заполярью.

В задачу этапа этого года — финального — входит достижение самого северного порта России, крупного поселка Тикси (от якутского Тиксии — пристань, место встречи).

«Мне предстоит пройти порядка тысячи километров — пешком, а также по рекам и морю Лаптевых в весельной лодке, — сообщил по телефону 68-летний рязанский путешественник. — Из Тикси вернусь в Большую Россию. Мой многолетний проект будет завершен».

Напомним, уникальность «Полярной России» заключается в том, что Атласов идет по маршруту автономно, без какой бы то ни было поддержки и моторных средств передвижения. «Своим ходом, в одиночку, наш Север еще никто не проходил. Я сделаю все для того, чтобы первым это совершил рязанец», — заключил по телефону Виктор Атласов. Он сообщил также о том, что закупил необходимое продовольствие, настроение отличное, здоровье не подводит.

Надо подчеркнуть, что если Атласову удастся замкнуть маршрут, то это будет мировое достижение.