Рязанцы завоевали серебро первенства России по греко-римской борьбе среди глухих

Рязанцы привезли серебряные медали первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет в спорте глухих. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская область».

Соревнования проходили в Саранске, в них приняли участие 66 лучших борцов из 21 региона страны. Рязанскую область представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Антей» Артём Митюнин и Лев Процык.

В напряжённой борьбе наши земляки показали высокий уровень мастерства и силу духа, завоевав две серебряные медали.

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Поздравляем спортсменов и их тренеров Сергея Макарова и Петра Грошева с заслуженными наградами.