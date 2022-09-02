Рязанцы вышли в финал межрегионального конкурса «Театр в тексте»

Центр современной драматургии Рязани прошёл в финал межрегионального конкурса «Театр в тексте» в городе Липецке. Об этом РИА «7 новостей» сообщила его руководитель Марина Замятина.

Центр современной драматургии Рязани образован в 2017 году группой энтузиастов для популяризации современного искусства, преимущественно пьес. За 5 лет своего существования он успешно показывает себя на площадках Рязани и Москвы.

В числе наград — финал межрегиональной «Охоты за реальностью» в 2019 году (Москва) и финал межрегионального «Марафона Любимовки» в 2020 году (Москва).

Фестиваль читок в Липецке — третий межрегиональный фестиваль, в финал которого вышла команда за 5 лет работы.