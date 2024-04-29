Понедельник, 29 апреля, 2024

Рязанцы возмутились зловонным потопом на улице Осипенко

Автор: 7info7

Опубликовано

Зловонный потоп на улице Осипенко возмутил рязанцев в понедельник, 29 апреля. Видео опубликовано в telegram-канале Rzn_life.

— Ул. Осипенка опять плывёт и воняет какой-то химией, — сообщает автор поста.

На видео видно, как из канализационных люков сочится вода. Образовалась огромная лужа, которая размывает грунт.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Великий вторник 2024: что запрещено делать во второй день Страстной недели

Пророчество Ванги о «сладких куличах» на Пасху в 2024 году всколыхнуло сеть

Рязанцам пообещали туман и до +23 градусов

Около Торгового городка в Рязани демонтировали незаконные гаражи

Иван Бахилов рассказал, как изменится улица Советская в 2024 году

В полиции сообщили подробности смертельного ДТП, которое устроил 16-летний подросток в Сараевском районе

В Рязанской области начались съёмки фильма с Петровым и Агуреевой

Рязанский загс показал фото свадеб прошедшей недели

Несовершеннолетний насмерть сбил пешехода в Сараевском районе

Около развязки на Солотчинском шоссе легковушка влетела в дорожный КАМАЗ

Убивший молодую пермячку 15-летний мальчик мог ее изнасиловать

В Рязани вандалы разрисовали кузов «ГАЗели»

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Великий вторник 2024: что запрещено делать во второй день Страстной недели

Новости мира
Пост на Страстной неделе усиливается. Христианам положено пребывать в молитве.

Пророчество Ванги о «сладких куличах» на Пасху в 2024 году всколыхнуло сеть

Новости мира
Приближающийся светлый праздник может принести России долгожданные радостные известия.

Рязанцам пообещали туман и до +23 градусов

Новости Рязани
ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало прогноз погоды на вторник, 30 апреля.

Около Торгового городка в Рязани демонтировали незаконные гаражи

Администрация
Объекты были размещены на муниципальной земле без оформления.

Иван Бахилов рассказал, как изменится улица Советская в 2024 году

Новости Касимова
Работы по благоустройству этой улицы в Касимове идут к завершению.