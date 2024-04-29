Рязанцы возмутились зловонным потопом на улице Осипенко

Зловонный потоп на улице Осипенко возмутил рязанцев в понедельник, 29 апреля. Видео опубликовано в telegram-канале Rzn_life.
На видео видно, как из канализационных люков сочится вода. Образовалась огромная лужа, которая размывает грунт.
Зловонный потоп на улице Осипенко возмутил рязанцев в понедельник, 29 апреля. Видео опубликовано в telegram-канале Rzn_life.
На видео видно, как из канализационных люков сочится вода. Образовалась огромная лужа, которая размывает грунт.
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