Рязанцы стали занимать большие суммы у микрофинансовых организаций

Объем среднего займа рязанцев в микрофинансовых организациях за год вырос на 28%. По итогам 2024 года физические лица получали в МФО, зарегистрированных на территории Рязанской области, по 210,9 тысяч рублей. Всего с января по декабрь МФО выдали жителям области 105,3 млн рублей.

Хотя средний заем увеличился, количество договоров в сравнении с 2023 годом снизилось на четверть. Рязанцы 499 раз обращались за деньгами. «Сегодня рынок МФО достаточно прозрачный. В прошлом остались ставки в 1000% годовых, ограничен предельный размер переплаты и неустойки, для защиты от мошенничества внедрен механизм самозапрета на получение займов. Поэтому у сегмента сформировался свой устойчивый круг клиентов», — рассказывает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

Микрофинансовыми услугами активно пользуется и бизнес. По итогам 2024 года средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей преобладали в объеме выдач. Юрлица получили в МФО 238,2 млн рублей, что на 13% превышает показатель предыдущего года. Объем кредитования индивидуальных предпринимателей в микрофинансовых организациях почти не изменился и составил 322,7 млн рублей.

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Всего на конец декабря в Рязанской области работала 31 микрофинансовая организация. 29 из них являются подразделениями компаний, зарегистрированных за пределами региона.

В 2025 году будут поэтапно вводиться дальнейшие меры, чтобы ограничить закредитованность граждан. Основные из них — снижение переплаты по займам МФО с 130% до 100% и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов. Сейчас 22% заемщиков МФО имеют одновременно на руках 3 займа и более.