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Рязанцы стали отличниками финансового зачета

Дата публикации

Кристина Аманн
Изображение от drobotdean на Freepik

Более 133 тысяч рязанцев проверили знания во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Успешно с заданиями справились почти 90% индивидуальных участников. Это один из лучших показатель по стране. Об этом сообщает пресс-служба отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО.

Отмечается, что в этом году успешно прошли зачет на 1,6% больше рязанцев, чем в прошлом. Организаторы подготовили не только индивидуальный блок заданий, но и семейный зачет. Жители области сформировали 5 тысяч семейных команд, две трети из которых справились с вопросами тестирования, показав себя одними из самых финансово грамотных в стране.

Самыми популярными темами у взрослых участников стали «Коплю на финансовую цель», «Прокачиваю финансовую грамотность» и «Избегаю ловушек». Здесь более 80% человек ответили правильно. При этом сложнее для них оказались вопросы про открытие собственного дела, пенсию и покупку квартиры. Школьники успешно распознают мошенников и умеют соблюдать цифровую безопасность. Трудности вызвали задания по инвестированию, защите прав потребителей финансовых услуг и банковским продуктам.

— Финансовый зачет помогает Банку России точнее определить, на каких темах следует акцентировать работу по повышению финансовой грамотности. Участники же смогли понять, в каких ситуациях им следует быть более внимательными, чтобы в повседневной жизни принимать грамотные, рациональные финансовые решения, — отметила эксперт рязанского отделения Банка России Анна Зотова.

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