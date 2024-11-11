Рязанцы стали отличниками финансового зачета

Более 133 тысяч рязанцев проверили знания во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Успешно с заданиями справились почти 90% индивидуальных участников. Это один из лучших показатель по стране. Об этом сообщает пресс-служба отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО.

Отмечается, что в этом году успешно прошли зачет на 1,6% больше рязанцев, чем в прошлом. Организаторы подготовили не только индивидуальный блок заданий, но и семейный зачет. Жители области сформировали 5 тысяч семейных команд, две трети из которых справились с вопросами тестирования, показав себя одними из самых финансово грамотных в стране.

Самыми популярными темами у взрослых участников стали «Коплю на финансовую цель», «Прокачиваю финансовую грамотность» и «Избегаю ловушек». Здесь более 80% человек ответили правильно. При этом сложнее для них оказались вопросы про открытие собственного дела, пенсию и покупку квартиры. Школьники успешно распознают мошенников и умеют соблюдать цифровую безопасность. Трудности вызвали задания по инвестированию, защите прав потребителей финансовых услуг и банковским продуктам.