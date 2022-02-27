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Воскресенье, 27 февраля, 2022

Рязанцы сообщили о скоплении полиции в центре города

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Рязанцы сообщили о скоплении полиции в центре города

7info

Днём 27 февраля в центре Рязани замечены сотрудники полиции. Сообщения публикуют пользователи ВКонтакте.

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Правоохранителей видели на улице Чапаева, в Железнодорожном районе города заметили автозаки.

— Что за кипишь? Полдня на Чапаева ходят? Что случилось? — задаёт вопрос анонимный пользователь.

Рязанцы сообщили о скоплении полиции в центре города

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