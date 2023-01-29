Воскресенье, 29 января, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцы собрали для питомника «Службы по контролю за безнадзорными животными» больше тонны продовольствия

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Фото из Телеграм канала Добро в Рязани

В Рязани 29 января завершилась благотворительная акция «Верный друг». Питомнику МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными» передали больше тонны продовольствия. Об этом сообщается в Telegram канале Добро в Рязани.

Рязанцы собрали для питомника «Службы по контролю за безнадзорными животными» больше тонны продовольствия
Рязанцы собрали для питомника «Службы по контролю за безнадзорными животными» больше тонны продовольствия
Рязанцы собрали для питомника «Службы по контролю за безнадзорными животными» больше тонны продовольствия
Рязанцы собрали для питомника «Службы по контролю за безнадзорными животными» больше тонны продовольствия

Сбор необходимого для животных, находящихся в питомнике, проходил с 9 по 27 января 2023 года. Сегодня состоялась передача собранного и адресная помощь питомнику.

За время акции удалось собрать больше тонны продовольствия: более 500 килограммов корма для собак, более 300 килограммов корма для кошек, 200 килограммов различных круп, а также поводки, ошейники, игрушки и витамины для животных.

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