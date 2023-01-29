Рязанцы собрали для питомника «Службы по контролю за безнадзорными животными» больше тонны продовольствия

В Рязани 29 января завершилась благотворительная акция «Верный друг». Питомнику МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными» передали больше тонны продовольствия. Об этом сообщается в Telegram канале Добро в Рязани.

Сбор необходимого для животных, находящихся в питомнике, проходил с 9 по 27 января 2023 года. Сегодня состоялась передача собранного и адресная помощь питомнику.

За время акции удалось собрать больше тонны продовольствия: более 500 килограммов корма для собак, более 300 килограммов корма для кошек, 200 килограммов различных круп, а также поводки, ошейники, игрушки и витамины для животных.