Вторник, 28 мая, 2024

Рязанцы собрали 10 тонн гуманитарного груза для Белгорода

Автор: 7info

Опубликовано

По поручению губернатора Павла Малкова в Рязанской области собрана партия гуманитарного груза для жителей Белгорода. Об этом сообщает региональный КомИнформ.

Гуманитарный груз весом около 10 тонн уже направлен в Белгородскую область. В его составе товары первой необходимости, средства гигиены, бытовая химия, постельные принадлежности, а также продукты питания, в том числе с длительным сроком хранения.

Работа по сбору гуманитарной помощи была организована по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. В ней приняли активное участие жители городов и сел региона, представители регионального отделения партии «Единая Россия», депутаты Рязанской городской Думы, активисты молодежных общественных организаций. Пункты сбора были сформированы в каждом муниципальном образовании, в Рязани они действовали на базе регионального штаба Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и Добро.Центра.

Жители региона также оказали финансовую помощь пострадавшим жителям Белгорода, перечислив средства на счет Белгородского фонда поддержки военнослужащих и их семей.

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