Рязанцы смогут заниматься картингом на профессиональных трассах

Более 50 спортсменов из Рязанской области приняли участие в областных соревнованиях по картингу, которые прошли 22 марта на трассе АСК «Атрон». Об этом сообщает министерство образования области.

Среди победителей — воспитанники «Гелиоса»: Егор Машенькин, Денис Никишин, Владимир Денисов и Павел Козлов, завоевавшие золотые медали в своих категориях. Их успех стал ярким примером того, насколько важна поддержка и качественные тренировки.

«Гелиос» заключил договор о сотрудничестве с Автоспортивным комплексом «Атрон». Теперь учащиеся центра смогут заниматься картингом на профессиональных трассах и участвовать в крупных соревнованиях.