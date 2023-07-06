Рязанцы смогут общаться с врачами больниц в телеграмм-чатах

У больниц Рязани и Рязанской области появились свои телеграмм-чаты.

О нововведении сообщает сайт «Рязанских ведомостей». Чаты направлены на оперативное решение вопросов и проблем, которые могут возникнуть у граждан при посещении учреждений.

Так, в чате пациенты смогут решить проблемы с записью к врачу или вызова врача на дом; нарушения сроков ожидания на обследования и анализы; отсутствие маршрутизации пациентов; справочные вопросы при проблемах с получением медицинской помощи; незаконные требования и навязывания платных услуг; нарушения этики общения на территории медицинской организации.

Отмечается, что в чатах нельзя будет задавать вопросы о постановке диагноза и назначении лечения; узнавать стоимость и наличие лекарственных препаратов в аптеках, стоимость платных услуг; задавать вопросы об оказании экстренной медицинской помощи и госпитализации, а также инфраструктурные вопросы (ремонты, открытие / закрытие / строительство объектов, поставка и замена медоборудования и так далее).

Чаты будут работать по принципу «вопрос-ответ» каждый день, кроме воскресенья, с 8:00 до 18:00.